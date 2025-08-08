いよいよ8月9日から始まる高知の真夏の祭典よさこい祭り。舞台となる競演場や演舞場では、リハーサルや設営作業などが進んでいます。JR高知駅前競演場となるJR高知駅南口のこうち旅広場・有料駐車場では、蒸し暑い中ステージや会場の設営が進んでいました。これまでの演舞場から、今回から競演場として新たにスタートする会場には、幅25.2m、奥行き12.6mと、約100人が踊れるステージがお目見えしました。