8日、カザフスタン南部アルマトイ州で原発着工式に参加したロスアトムのリハチョフ総裁（右端）、カザフ原子力庁のサトカリエフ長官（左端）ら（ロスアトムのテレグラムから・共同）【モスクワ共同】中央アジアのカザフスタン南部アルマトイ州で8日、ロシアの技術支援による原発建設の着工式が行われた。建設を支援するロシア国営原子力企業ロスアトムが発表した。ロシアメディアによると2035〜36年に稼働予定。式典にはロスア