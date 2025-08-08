オムロンヘルスケアが自主回収する「自動体外式除細動器レスキューハートHDF―3500」オムロンヘルスケア（京都府向日市）は8日、全国の企業や公共施設に納入した自動体外式除細動器（AED）1万8245台を自主回収すると発表した。本体の回路に故障が生じ、電気ショックが発生しない可能性があるという。回収するのは「自動体外式除細動器レスキューハートHDF―3500」で、約1万6千施設に納入した。製造する英国の企業から回収する