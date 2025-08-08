主な業種別の純損益東京証券取引所に上場する企業の4〜6月期決算発表が8日、ピークを迎えた。純利益の合計は前年同期比10.2％減で、4〜6月期としては2022年以来、3年ぶりに減少する見通し。トランプ米政権の関税措置の影響で製造業全体が22.7％減と不振で、特に自動車を含む輸送用機器は42.1％減と打撃を被った。企業の業績予想などを基にした26年3月期の純利益予想は6年ぶりの減益を見込む。SMBC日興証券が7日までに開示した