政府は８日、各省庁が２０２６年度予算を要求する際のルールとなる概算要求基準を閣議了解した。各省庁の判断で使い道を決められる「裁量的経費」について、２５年度予算（総額１４・３兆円）から２０％増額して要望することを認める。物価高対策などの重要政策を進める狙いがある。２５年度までの概算要求基準では、裁量的経費を前年度から１０％減らせば、削減額の３倍を上限に特別枠として予算要求できる枠組みを設けていた