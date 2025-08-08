北海道の門別競馬場で１４日に行われる「第２９回北海道スプリントカップ・Ｊｐｎ３」に先立ち、北海道軽種牡馬振興公社・総務部企画広報Ｇの村上尚主幹らが８日、同競馬場の公式ＹｏｕＴｕｂｅ番組「なまちゃき」でＭＣを務めるｍｉｋｕさんを伴って大阪市のデイリースポーツを訪れ、ＰＲした。３歳馬限定レースに生まれ変わった昨年は、ＪＲＡのチカッパが快勝。今年も４連勝中のマテンロウコマンドやエコロアゼルらが参戦す