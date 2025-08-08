2024年6月、勤務先の小学校で小型カメラを使い児童の体などを盗撮した元教員の男を、高知地検は8月8日、不同意わいせつなどの罪で在宅起訴しました。不同意わいせつなどの罪で在宅起訴されたのは、土佐市高岡町甲の宇佐小学校の元教員・島粼光優被告（24歳）です。島粼被告は2024年6月10日から11日頃、勤務していた小学校で県内の18歳未満の女性の衣服を脱がし、その様子をペン型の小型カメラで盗撮した、不同意わいせ