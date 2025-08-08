「全国高校野球選手権・１回戦、横浜−敦賀気比」（８日、甲子園球場）雨天のため、大会第３日午前から、４日目夕方の部に順延となったカードだったが、四回裏の横浜の攻撃中に豪雨となり中断となった。“神整備”で知られる阪神園芸のグラウンド整備で、１８時２１分に再開した。大会第３日は第４試合・広陵−旭川志峯の開始時間が、史上最も遅い１９時２９分の開始となった。第３試合の津田学園−叡明の終了時間が１９時２