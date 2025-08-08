老後の収入の柱になる「老齢年金」ですが、年金に関することは難しい用語も多く、不安になってしまう人もいるのでは？ 年金初心者の疑問に専門家が回答します。今回は、年収がずっと150万円だった場合、将来いくら年金をもらえるのかについて。※サムネイル画像出典：PIXTA（ピクスタ） All About

老後のお金や生活費が足りるのか不安...年金の疑問に専門家が回答

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。
  • 年収がずっと150万円だった場合、将来もらえる年金はいくらになるのか
  • アルバイトで働いている29歳・アルバイトは、65歳から受給できると回答
  • 老齢基礎年金の受給額を算出すると、約9万6711円が受け取れるという
  • 年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金とバイト収入があった場合の税金についてです。
    特別支給の老齢厚生年金とバイト収入がある場合、税金はどうなる？ 2025年8月4日 8時10分
  • 年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は「年金生活者支援給付金制度」について説明します。※サムネイル画像出典：PIXTA
    年金生活者支援給付金制度って何ですか？ 令和7年度はいくらもらえますか？ 2025年8月3日 18時30分
  • 年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、3年間厚生年金に加入していた妻が特別支給の老齢厚生年金を受ける場合の夫の加給年金についてです。
    現在配偶者加給年金を受給していますが、妻に特別支給の老齢厚生年金が支給されると、配偶者加給年金は停止されますか？ 2025年8月8日 8時10分
  • 一人暮らしの父は「定年後は働かずゆっくり過ごしたい」と言っていますが「貯金700万円＋退職金1500万円」では厳しいですよね？ 仕事をやめる人は多いのでしょうか？
    一人暮らしの父は「定年後は働かずゆっくり過ごしたい」と言っていますが「貯金700万円＋退職金1500万円」では厳しいですよね？ 仕事をやめる人は多いのでしょうか？ 2025年8月8日 13時10分
  • 年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、厚生年金に何歳まで入るのがよいのかについて、専門家が解説します。
    62歳現在も厚生年金に加入していますが、何歳まで加入するのがいいの？ 2025年8月5日 21時40分

