All About ニュース編集部では、2025年7月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「中部地方の夏に行きたい絶景ドライブスポット」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、夏に行きたい「長野県の絶景ドライブスポット」ランキングをご紹介します。【11位までの全ランキング結果を見る】2位：美ヶ原高原美術館周辺ルート／28票2位は、「美ヶ原高原美術館」の周辺ルート。国内外のアーティストによる現代