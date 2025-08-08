北京市郊外の懐柔区で8月7日、映画やドラマ撮影用のモーションキャプチャースタジオが正式にオープンしました。 モーションキャプチャーは、先進機材を駆使して役者の動きを記録し、デジタルモデルのアニメーションに変換する技術で、映画やゲームなどの分野で広く活用されています。このスタジオは米国、中国、日本にオフィスを構える応用人工知能（AI）企業「CreateAI」により開発されました。スタジオは敷地面積2000平方メート