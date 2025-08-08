お笑いコンビ、ますだおかだ増田英彦（55）が8日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。第107回全国高校野球選手権大会に出場中の広島・広陵高校で、野球部員の暴力行為があったことについて言及した。広陵高は6日、今年1月に野球部内で上級生から下級生への暴力行為があったと公表。被害に遭った1年生がその後転校したことが明らかになった。学校側はこの事案について高野連に報告。高野連は同野球
