バドミントン元日本代表の小椋久美子さん（42）が8日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト生出演。元宝塚歌劇団トップスターで女優の真飛聖（48）との交流を明かした。小椋は「ゆうちゃんと」と真飛の本名で呼ぶ仲だといい、真飛は「お仕事はしたことなくて、プライベートでしか会ったことがない」と明かした。MC陣から「何で会うんですか」と質問され、2人は「唐沢（寿明）さんのご飯会で」ときっかけを明