第107回全国高校野球選手権大会で、6年ぶり6度目の出場となる佐賀北は、9日の1回戦で青藍泰斗（栃木）と対戦する。試合前日の8日は、兵庫県西宮市の球場で最終調整した。練習では守備を特に念入りにチェック。シートノックや内野の連係プレーに目を光らせた本村祥次監督は「（青藍泰斗は）機動力を使ってくるチーム。守備でバタバタしないように、佐賀大会と同じように落ち着いてやってほしい」と語った。佐賀大会は全5試合