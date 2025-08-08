「これで頭割っちゃるわ」などと言って、 金属製パイプで男性を脅したなどとして非行少年グループの男が逮捕されました。 警察は男性がグループに勧誘されていたとみて、 グループの実態解明を進めています。 会社員の男（２０）は ５月、広島県三原市本町の路上で１０代の男性を蹴ったうえ、 「これで頭割っちゃるわ」などと言って、 金属製のパイプで脅した疑いがもたれています。 警察によりますと、