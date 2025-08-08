ここで速報です。北海道小樽市役所の近くで火事が発生しています。ＳＴＶの情報カメラでも白い煙があがっているのが確認できます。火事があったのは、小樽市花園5丁目付近の木造２階建て住宅です。午後６時頃、付近の住民から「煙がみえます」と消防に通報がありました。消防車８台が出動し、消火活動にあたっています。これまでにけが人の情報ははいっていません。