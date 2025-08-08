男性がボンネットにしがみついた状態で軽自動車を走らせたとして 殺人未遂の疑いで逮捕された５６歳の男が、 事件の１カ月ほど前にこの男性と男性の息子をひき逃げしたとして再逮捕されました。 無職の男（５６）は ６月、広島県三次市で男性（４９）とその息子（２７）をひき逃げした疑いがもたれています。 男性にけがはありませんでしたが、 息子は足をひかれるなど軽傷です。 警察によりますと、 男は男性らと交通トラ