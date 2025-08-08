TWICE¥À¥Ò¥ç¥ó¤¬ÂÔË¾¤Î±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡õ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡Ø¤¢¤Î²Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¥½¥Ê¤Ø¡Ù¤¬2025Ç¯8·î8Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Í¤¬µã¤¯¡¢Ì¾¾ìÌÌ¤ò¼Ì¿¿¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯TWICE¥À¥Ò¥ç¥ó¡ß¥¸¥Ë¥ç¥ó¼ç±é±Ç²è¡Ø¤¢¤Î²Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¥½¥Ê¤Ø¡Ù8·î8Æü¸ø³«¢£ÂæÏÑÈ¯¤ÎÀÄ½Õ±Ç²è¤ÎÌ¾ºî¤ò´Ú¹ñÈÇ¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤¢¤Îº¢¡¢·¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡Ù(2011Ç¯)¤Ï¡¢¸ø³«Åö»þ¡¢ÂæÏÑ±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢⻘½Õ±Ç²è¤Î⾦»ú