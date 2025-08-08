映画「消滅世界」ティザービジュアル（C）2025「消滅世界」製作委員会 蒔田彩珠が主演を務める映画「消滅世界」の劇場公開日が11月28日に決定しティザービジュアル公開。併せてバンドD.A.N.（ダン） が、本作の主題歌および劇伴を担当することが発表された。芥川賞作家・村田沙耶香氏のベストセラー小説「消滅世界」が著者初の実写映画化。今春英語版が刊行され、アメリカのニューヨーカー誌でも映画化が報じられる