森山直太朗 森山直太朗が、12作目と13作目となる『弓弦葉』(ゆづるは)と『Yeeeehaaaaw』（イーハ―）2枚のニューアルバムを10月17日にキャリア初の２枚同時発売する。10月からはじまる全国ツアーが話題となっているフォークシンガー森山直太朗。3月にはYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場し、桜の開花に合わせるかのように代表曲の１つである「さくら」を初披露して大きな話題に。さらに今夏は、先月末の