女優の中村ゆり（43）が8日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。パラソルやアイスクリームの絵文字を添えた中村。波に打たれながらの浜辺ショットを披露した。夏らしいノースリーブのロングワンピースを着用。裾をまくし上げて海でのひとときを楽しんだ。ファンからは「爽やかで素敵」「天使が海に降臨してますやん…」「めちゃくちゃ美人」「海より透明感ある」「羽衣背負った天女にしか見えん」「ゆりさ