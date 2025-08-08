ÆüËÜ¤Î¹ñ¤Î¥«¥¿¥Á¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤­¤«―¨¡¡£7·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»²±¡Áª¤Ç¤Ï¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¡£°ìÊý¤Ç»²À¯ÅÞ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÊª²Á¹âÆ­¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤âÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¤Ç¤ÏÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë15¡ó´ØÀÇÀ¯ºö¤¬8·î1Æü¤«¤éÈ¯Æ°¤µ¤ì¤ë¡£¹ñºÝ¾ðÀª¤â¹ñÆâÀ¯¼£¤â¡ÉÍð¤Î»þÂå¡É¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¤¤¤ÞÆüËÜ¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¯ºö¤È¤Ï²¿¤«¡©»º¶È³¦¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤¿¡£ ÀßÌä1º£²ó¤Î»²±¡Áª·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ