µÜÆâÄ£¤Ï8Æü¡¢¿´Â¡¤Î»ýÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤ë¾å¹Ä¤µ¤Þ¡Ê91¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤ÎÀçÆ¶¸æ½ê¤ÇÊâ¹Ô¤Ê¤É¤Î·Ú¤¤±¿Æ°¤ò¾¯¤·¤º¤Ä»Ï¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÅêÌô¤Ë¤è¤ëÉûºîÍÑ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ì®Çï¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¡Ö¾å¼¼À­ÉÔÀ°Ì®¡×¤Î¾É¾õ¤¬»þÀÞ½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Â¦¶á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Ï7·î18Æü¤ÎÂà±¡°Ê¹ß¡¢½ù¡¹¤Ë±¿Æ°ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢¸½ºß¤Ï1²óÅö¤¿¤ê¿ô½½¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¶èÀÚ¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â­¤Î¶ÚÎÏÄã²¼¤òËÉ»ß¤¹¤ë±¿Æ°¤âÂ³¤±¤ë¡£°ìÊý¤Ç