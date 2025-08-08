2024Ç¯¾ÆÃñ¡¦Ë¢À¹¥á¡¼¥«¡¼Çä¾å¹â¾å°Ì10¼ÒÄë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯Ê¡²¬»ÙÅ¹¤¬8ÆüÈ¯É½¤·¤¿2024Ç¯¤Î¾ÆÃñ¡¦Ë¢À¹¥á¡¼¥«¡¼¾å°Ì50¼Ò¤ÎÇä¾å¹â¹ç·×¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ1.6¡ó¸º¤Î2227²¯±ß¤È¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£13Ç¯Ï¢Â³¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿Ì¸Åç¼òÂ¤¡ÊµÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¡Ë¤¬¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤¬Éå¤ëÅÁÀ÷ÉÂ¤ÎÎ®¹Ô¤Ç¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î½Ð²Ù¤òÄä»ß¤·¤¿¤Û¤«¡¢Êª²Á¹â¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀáÌó»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¾ÆÃñ¶È³¦¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î¼òÎ¥¤ì¤ä¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¿Íµ¤¤Ç¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë