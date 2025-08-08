ÁÔ¹Ô²ñ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¿·ÂÎÁà¤ÎÂ¼ÅÄÍ³¹áÎ¤¶¯²½ËÜÉôÄ¹¡á8Æü¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶èÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤Ï8Æü¡¢¿·ÂÎÁà¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬Â¼ÅÄÍ³¹áÎ¤¶¯²½ËÜÉôÄ¹¡Ê43¡Ë¤«¤é°Ò°µÅª¤Ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤È¶¨²ñ¤ËÁÊ¤¨¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Æ±ËÜÉôÄ¹¤òÂ³Åê¤µ¤»¤¿¶¨²ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¡ÖÆÃÃÊ¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤¬·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Â¼ÅÄ»á¤òÎ±Ç¤¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò²Ã¤¨¤¿¿·¶¯²½ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂÅÅö¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£¶¨²ñ¤ÏÌäÂêÈ¯