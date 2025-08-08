¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ëÇã¤¤¤¬Í¥Àª¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£·¡¥£¶£¹¥ì¥Ù¥ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢¥É¥ëÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï¹âÃÍ¤ò147.69¥ì¥Ù¥ë¤Ë¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ÂÃÍ¤ò1.1635¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹¹¿·¡£°ìÊý¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Î°ÂÃÍ1.3424¥ì¥Ù¥ë¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯1.3440ÉÕ¶á¤È¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£²£µ¡ó¤ÈÁ°ÆüÈæÊÑ¤ï¤é¤º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ USD/JPY147.57EUR/USD