¥Ý¥ó¥É¤¬·øÄ´¡¢ÂÐ±ß¤äÂÐ¥æー¥í¤ÇËÜÆü¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥É¤¬·øÄ´¡£¥Ý¥ó¥É±ß198.43ÉÕ¶á¤Ë¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï0.8661¶áÊÕ¤Ë°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤ÏÁí¤¸¤Æ¥É¥ë¹â¤Î¤Ê¤«¤Ç1.3424-1.3453¤Î¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ºòÆü¤Î±Ñ¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¡Ê£Í£Ð£Ã¡Ë¤Ç¤Ï»Ô¾ìÍ½ÁÛÄÌ¤êÀ¯ºö¶âÍø¤¬£²£µ£â£ð°ú¤­²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢É¼³ä¤ì¤¬¿ø¤¨ÃÖ¤­£´¡¢£²£µ£â£ðÍø²¼¤²£µ¤È¶Ïº¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È