広大な大地に179の市町村を抱える北海道では、地域の持つ課題も多岐にわたっている。それらの課題に対して、デジタル技術を活用して解決するための糸口となる地域課題解決型ピッチイベント「UPDATE179」が8月1日、北海道・札幌のエア・ウォーターの森にて開催された。「UPDATE179」の会場となったエア・ウォーターの森○■道内外の企業18社が登壇し、ピッチイベントを実施北海道の市町村数である“179”にちなんで名付けられた「UP