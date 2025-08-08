²Î¼êÎëÌÚ°¦Íý¡Ê31¡Ë¤¬¤¬7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°­¤¤¤Î¡©¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0»þ45Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦¥É¥é¥Þ¤ÎÆ´¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÎÎø°¦¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£Í§¶á¤Ï¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÉáµÚ¤Ç¡¢²ÈÅÅ¡Ê¤¤¤¨¤Ç¤ó¡Ë¤Ç¤È¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ï¢Íí¤¬¡¢¤É¤³¤Ç¤â¼è¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£YOU¤Ï¡ÖÃÙ¤ì¤¿¤é²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡¢ÀÎ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ°¦Íý¤Ï¡Ö¤¹¤ì°ã¤¤¡¢Åìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©