¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¼Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¡¼¥¸¡¢°¦¼Ö¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¡×¥ì¥¹¥È¥¢¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¤â¡Ê13Ëç¡Ë¡È¼Ö¹¥¤­¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢SNS¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÅÙ¡¹ÈäÏª¤·¤Æ¤­¤¿¥æ¡¼¥¸¡£ÀèÆü¤Ï¡Ö½ë¤¤¤±¤É¾è¤Ã¤Á¤ã¤¦ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤ÁêËÀ1980Ç¯KZ1000Mk.II¡×¤È¡¢2Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿°¦¼Ö¤Î¥Ð¥¤¥¯¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£½Õ¤Ë¤Ï¡¢