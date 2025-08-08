¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¾ÃÌÇÀ¤³¦¡Ù¤¬¡¢11·î28Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢D.A.N.¡Ê¥À¥ó¡Ë¤¬¼çÂê²Î¤ª¤è¤Ó·àÃæ²»³Ú¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ëD.A.N.ËÜºî¤Ï¡¢³©Àî¾Þºî²È¡¦Â¼ÅÄº»Ìí¹á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤ò¡¢±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦ÀîÂ¼À¿¤Î½é´ÆÆÄ¡¦½éµÓËÜ¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Ä¶¾¯»Ò²½¤ÎÀè¡¢¡ÖÀ­¡×¤¬¾Ã¤¨¤æ¤¯À¤³¦¤Ç·ãÆ°¤¹¤ë¡ÖÎø°¦¡×¡Ö·ëº§¡×¡Ö²ÈÂ²¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Û¤ó¤í¤¦¤µ