¹âÎð¼Ô¤é¤¬ÄÞ¤Ë¥Þ¥Ë¥­¥å¥¢¤òÅÉ¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡ÖÊ¡»ã¥Í¥¤¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÇ¶â¤¬»È¤ï¤ì¤ë²ð¸îÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬³È»¶¤·¡¢È¯¿®¸µ¤ÎÆüËÜÊÝ¸±Ê¡»ã¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¡ÊÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô¡Ë¤¬¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡Ö²ð¸îÊó½·¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï¡©¥Í¥¤¥ë¤Ç²Ã»»»»Äê¤Î¼ÂÎã¤â¤´¾Ò²ð¡ª¡×¤È¸«½Ð¤·¤Ë¤·¤¿2022Ç¯9·î30ÆüÉÕ¤Î¥Ö¥í¥°¤¬¡¢X¾å¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²óÁÛË¡¡×ÍÑ¤¤¤¿²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Þ¥Ë¥­¥å