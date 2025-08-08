ÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤ÈÃçÌîÂÀ²ì¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë½ªÀï80Ç¯¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Á¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Á¡Ù½Ð±é¼Ô²ñ¸«¤Ë¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢À©ºîÅý³ç¤Î¿·±äÌÀ»á¡¢²ÈÉÚÌ¤±û»á¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£ÃçÌî¤Ï¡¢Éã¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦ÃæÌî±ÑÍº¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÌî±ÑÍº¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¼ãÊÖ¤êµ¡Ç½¤Ë¶Ã¤­¡Ö¤µ¤¹¤¬¿Æ»Ò¡ª¡ª¡×¡ÖDNA¡ª¾Ð¡×¤ÈÈ¿¶ÁËÜºî¤Ï¡¢ÃöÀ¥Ä¾¼ù¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Ù¤ò¸¶°Æ¤ËÁÏºî¤ò²Ã¤¨