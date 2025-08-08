¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°DeNA-µð¿Í(8Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)DeNA¤ÎÀèÈ¯¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤¬½é²ó¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬Íí¤ß¡¢3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó1Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç9¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬½é²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é2ÈÖ¡¦º´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤¯Àô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤òÁÀ¤¤1ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï2ÎÝ¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¡¦µþÅÄÍÛÂÀÁª¼ê¤¬1ÎÝ¤Ø°­Á÷µå¡£¥«¥á¥é¥Þ¥óÀÊ¤ËÆþ¤ê2¥¢¥¦¥È2ÎÝ