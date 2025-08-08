ÆüËÜÍ¹À¯¤Ï8Æü¡¢»±²¼¤ÎÆüËÜÍ¹ÊØ¤¬Ë¡ÄêÅÀ¸Æ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¼Â»Ü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢½¸ÇÛ¤ä±¿Á÷¤Î³°Éô°ÑÂ÷Èñ¤¬Ç¯´Ö¤ÇÌó65²¯±ßÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤«¤éÌó2500Âæ¤Î²ßÊª±¿Á÷µö²Ä¤Î¼è¤ê¾Ã¤·½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¢Á÷ÎÏ³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á³°Éô°ÑÂ÷¤òÁý¤ä¤¹Êý¿Ë¡£ÆüËÜÍ¹À¯¤ÏÆ±Æü¡¢2025Ç¯4¡Á6·î´üÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½ãÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9.4¡ó¸º¤Î677²¯±ß¡£»Ò²ñ¼Ò¤Î¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô³ô¼°¤òÇäµÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë»ý¤ÁÊ¬ÈæÎ¨¤ÎÄã²¼¤¬Í×