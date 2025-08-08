¼«»¦¤·¤¿¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎºÊ¤¬NHKÅÞ¤ÎÎ©²ÖÅÞ¼ó¤ò·º»ö¹ðÁÊ¤Ç¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÎ©²Ö»á¡ÖÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç°Ñ°÷¤òÌ³¤á¡¢1·î¤ËSNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¤ò¶ì¤Ë¼«»¦¤·¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µ¸©µÄ¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃÝÆâ»á¤ÎºÊ¤¬Î©²Ö¹§»Ö»á¤ò6·î¤Ë·º»ö¹ðÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ðÁÊ¤ò¼õ¤±¡¢Î©²Ö»á¤Ï¡ÖÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë