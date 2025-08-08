¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥ë¥ß¥¨¥ê¤µ¤ó¡á2006Ç¯11·î¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥ë¥ß¥¨¥ê¤µ¤ó¡ÊÊÆ¹ñ¤Î¥é¥Æ¥ó²»³Ú²È¡¢¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È6Æü¡¢ÅìÉô¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤Î¼«Âð¤Ç»àµî¡¢88ºÐ¡£ÉÂµ¤¤ÇÄ¹´üÎÅÍÜÃæ¤À¤Ã¤¿¡£36Ç¯¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³·Ï²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÍÄ¾¯»þ¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾²»³Ú²È¤È±éÁÕ¤ò½Å¤Í¡¢¼«¤éºî¶Ê¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£61Ç¯¤Ë¼«¿È¤¬Î¨¤¤¤ë¥¸¥ã¥º¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¡£¥½¥¦¥ë¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯