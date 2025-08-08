¡Ö¾­´ýÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£Ê£Ô¥×¥í¸ø¼°Àï¡×¡Ê°Ê²¼¡¢£Ê£ÔÇÕ¡ËÆó²óÀïÂè°ì¶É¡¦ÀÅ²¬Âç²ñ¤ÎÁ°Æüµ­¼Ô²ñ¸«¤¬£¸Æü¡¢¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥Ò¥ë¥ºÀÅ²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ£°æÁïÂÀÌ¾¿Í¡áÎµ²¦¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢²¦¾­¡¢´ýÀ»¡á¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ£°æÌ¾¿Í¤Ï¥·¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢Æó²óÀï¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Îº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¤Ë¤Ï£¸Ç¯Á°¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò¡Ö£²£¹¡×¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤ÈÃíÌÜ¤ÎÂÐ¶É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µÞ¤­¤çµ­¼Ô²ñ¸«¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿