¡ÖÍ¥¤·¤¤ÃË¤ÎÊª¸ì¡×(C) SLL Joongang Co., Ltd. All Rights Reserved. ´Ú¹ñ¤­¤Ã¤Æ¤ÎÈþ·ÁÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¿ÀÈëÅª¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤­¤¿¥¤¡¦¥É¥ó¥¦¥¯¡£ÍÅÈþ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤òÀ¸¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï°­Ìò¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥ó¥¦¥¯¤¬¡¢Ë½ÎÏÀ­¤ÎÃæ¤ËÁ¡ºÙ¤µ¤òÈë¤á¤¿"¿´Í¥¤·¤­¥ä¥¯¥¶"¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼ç±éºÇ¿·¥É¥é¥Þ¡ÖÍ¥¤·¤¤ÃË¤ÎÊª¸ì¡×(¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤ÇÇÛ¿®Ãæ)¤À¡£Âå¡¹¤Î²È¶È¤Ç¤¢¤ë¥ä¥¯¥¶¤È¤·¤ÆÀ¸¤­