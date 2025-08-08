ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÂç±«Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©¤Ï¶âÂô»Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÒ³²µß½õË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÀÐÀî¸©ÆâÁ´°è¤Ç¤Îµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸©¤Ç¤Ï7Æü¤«¤éºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤ËÈï³²¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿¶âÂô»Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¤Ê¤É¤òÀÐÀî¸©¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¦ºÒ³²µß½õË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ¹ÀÃÎ»ö¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤­¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤½¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¤Ç¤¹¤Í¡¢ÇÓ¿å¥Ý¥ó¥×¤ÎÇÛÃÖ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë