¡ÚNintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition ¥»¥Ã¥È¡Û 10·î16Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§53,980±ß Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢10·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖNintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition ¥»¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£