¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçÍ§°¦¤µ¤ó¡Ê43¡Ë8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡È¤È¤È¤Î¤¦¡É¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö@sauna_tsumugi_tsukuba¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤­¤ë¤ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤­¤Æ¤Í¡£Open¤Ï8/21Í½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤¿¡×¤ÈÀëÅÁ¤·¤¿¤µ¤é¤Ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡õ¹õ¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤à¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈþËÆ¡×¡Ö¥¹¥Ã¥­