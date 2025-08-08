µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëÃÝ°æ¥Û¥»¤µ¤ó¡Ê¼êÁ°¡Ë¡á8Æü¸á¸å¡¢³°Ì³¾ÊÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¸å¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë»Ä¤µ¤ìÌµ¹ñÀÒ¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü·Ï2À¤¤Ç¡¢¹ñÀÒ²óÉü¤Ë¸þ¤±¤ÆÍèÆüÃæ¤ÎÃÝ°æ¥Û¥»¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¶­¶ø¤Î»ÄÎ±2À¤¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÄü¤á¤º¤ËÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¡×¤ÈÁá´üµßºÑ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£³°Ì³¾Ê¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£ÃÝ°æ¤µ¤ó¤ÏÅìµþ²ÈºÛ¤Ë½¢ÀÒµö²Ä¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢¹ñÈñ¤ÇÍèÆü¡£¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á