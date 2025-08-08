¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æー¥ë¤Ï¡¢MVNO¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Ç60ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤ËÄó¶¡Ãæ£î¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥×¥é¥ó¡×¤ÎºÇÂçÄÌ¿®Â®ÅÙ¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡Ë¤ò¡¢¸½ºß¤Î500kbps¤«¤é2ÇÜ¤Î1Mbps¤Ë¹âÂ®²½¤¹¤ë¡£ ÍøÍÑ¼ÔÂ¦¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¼êÂ³¤­¤Ê¤É¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢2025Ç¯9·î²¼½Ü¤è¤ê¼«Æ°Åª¤ËºÇÂçÂ®ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤É¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤¬·î´Ö1GB°Ê¾å¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥×¥é¥ómini.¡×¤ÏºÇÂç