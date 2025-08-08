¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ËÌÉô¤òÀ©°µ¤¹¤ë·×²è¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï8Æü¤Ë¼£°Â³ÕµÄ¤ò³«¤­¡¢¥¬¥¶ËÌÉô¤Ë¤¢¤ëÃæ¿´ÅÔ»Ô¥¬¥¶»Ô¤òÀ©°µ¤¹¤ë·×²è¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·×²è¤Ç¤Ï¥¬¥¶»Ô¤òÊñ°Ï¤·»ÔÌ±80Ëü¿Í¤òÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ë°Ü½»¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎµòÅÀ¤Ê¤É¤òÀ©°µ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÕµÄ¤Ç¤ÏÀïÆ®¤ò½ª·ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡Ö¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÈóÉðÁõ²½¡×¤ä¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤ä¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£