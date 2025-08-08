Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢º£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÌõ¤¢¤ê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¡È²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡É¡¢¡È¥¨¥¢¥³¥ó¤¬Ìµ¤¤¡É¤Ê¤É¾ò·ï¤ËÆñ¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢²Á³Ê¤Ï³Ê°Â¡£¿²¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¤à¤·¤í¹¥ÅÔ¹ç¤Ç¡¢½ÉÂ¦¤â¶õ¼¼¤ò³èÍÑ¤Ç¤­¤ë¤È¹¥É¾¤Ç¤¹¡£ ¢£½ÉÇñ¼Ô¡¦½ÉÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥ÈÍ­¡ÄÌõ¤¢¤ê½É ²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿º£¡¢Ìõ¤¢¤ê¤Î½É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õ¡¦Î¹¹Ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄ»³¤¹âÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÎô¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë