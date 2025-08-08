¤ªËß¤Îº®»¨¤¬¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ï8Æü¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¡¢Åìµþ±Ø»ÏÈ¯¤Î²¼¤ê¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÎó¼Ö¤¬ËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8Æü¤³¤Î¤¢¤È¤Î¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤È¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤Ï²¼¤ê¡¢¾å¤ê¤È¤â¤Ë¶õÀÊ¤¬¤¢¤ê¡¢10Æü¤Î¸á¸å¤â¤Þ¤À¶õÀÊ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢9Æü¸áÁ°¤Î²¼¤ê¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤Ç¡¢10Æü¸áÁ°¤Î²¼¤ê¤â¶õÀÊ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï9Æü¤Ç¡¢JRÅì³¤¤Ç¤ÏÁá¤á¤ÎÍ½Ìó¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£