¸Þ¾ëÌÜÄ®¤Ï8Æü¸á¸å6»þ¡¢Âç±«¤¬¼å¤Þ¤êÂ¿È¯Åª¤ÊÅÚº½ºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÀîÃÏ¶è¤Î164À¤ÂÓ335¿Í¤ÈÉÙÄÅÆâÃÏ¶è¤Î173À¤ÂÓ406¿Í¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÈòÆñ»Ø¼¨¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈòÆñ½ê¤â¸á¸å6»þ¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£