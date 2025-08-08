8Æü¤â¸©Æâ¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Þ¾ëÌÜÄ®¤Ç¤Ï2022Ç¯¤È¤ª¤È¤È¤·¡¢2Ç¯Â³¤±¤ÆÈÅÍô¤·¤¿ÆâÀîÀî¤¬Ì¤ÌÀ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤­Â³¤­ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸áÁ°11»þÈ¾Á°¡£ÂÀÅÄÊþ¹§µ­¼Ô¡ÖÀè¤Û¤É¤Þ¤Ç¾¯¤·¤â±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ·ã¤Ë±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤â¤«¤Ê¤ê¸«¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×8Æü¤â³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬ÃÇÂ³Åª¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤À¸©Æâ¡£¸Þ¾ëÌÜÄ®¤ÎÆâÀîÃÏ¶è¤òÎ®¤ì¤ëÆâÀîÀî¤¬8Æü