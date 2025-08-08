世界のTKが振り返る朝倉未来×クレベル・コイケ前編７月27日、さいたまスーパーアリーナで行なわれた『超RIZIN.4』。メインイベントでは朝倉未来がクレベル・コイケに判定勝ち（２−１）し、4年前の一本負けの雪辱を果たした。その試合で見えた朝倉の変化について、今大会で解説を務めた"世界のTK"郄阪剛氏に聞いた。『超RIZIN.4』でクレベルにリベンジした朝倉photo by 東京スポーツ/アフロ【クレベルの仕掛けを徹底
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 広陵高校に実名告発「性被害に」
- 2. 甲子園 第4試合にSNS「えっ?」
- 3. 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言 「棋力の担保は取れているのでしょうか」
- 4. 手のひら返し YOSHIKIに冷めた声
- 5. コロナ感染者 1週間で2万人超え
- 6. 氷川きよしの水着姿にSNS騒然
- 7. YOSHIKI ダンダダン劇中歌に困惑
- 8. 永野芽郁 知人が語る「近況」
- 9. 甲子園 史上最も遅い時間に終了
- 10. イチャイチャで転落死 ブラジル
- 1. 広陵高校に実名告発「性被害に」
- 2. 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言 「棋力の担保は取れているのでしょうか」
- 3. コロナ感染者 1週間で2万人超え
- 4. イチャイチャで転落死 ブラジル
- 5. 札幌まつりで騒動か 少女を逮捕
- 6. 14歳溺れ重体 救助の男性は死亡
- 7. 海岸で発見の男性遺体 身元判明
- 8. 生徒とSNSで私的やりとり 処分
- 9. 上半身遺体と右足 同一人物か
- 10. 池袋暴走事故 遺族に二次被害
- 1. 差別 へずまりゅう氏の処分要求
- 2. 35歳でおばあちゃんに 女性の今
- 3. 政府に物申す 岐阜県知事に称賛
- 4. 総裁選前倒し求める声相次ぐ
- 5. ポケカ大量廃棄 民泊で異様光景
- 6. ヤクザたちに人気 意外なお中元
- 7. 「事件」で通報される→13歳差婚
- 8. 関税15%上乗せ「米国側のミス」
- 9. 奢りを強要? Xの嫌悪投稿が物議
- 10. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 1. 関税 米側が「遺憾」と修正意向
- 2. 韓国 鬼滅の始球式に批判殺到
- 3. 日本資産差し押さえ 韓で認めず
- 4. 中国の砂浜に恐竜 新たな発見
- 5. 熱湯チャレンジで弟が火傷 米国
- 6. 犬の全身に薬 韓国の動画に批判
- 7. 日本の教科書「本当にいい」反響
- 8. OpenAI 重み公開モデルを発表
- 9. トランプ氏は台湾の支持者か
- 10. 台湾が攻撃型無人機受領 第1陣
- 11. 中国の豪雨で土石流 10人死亡
- 12. DAY6、デビュー10周年に嬉しいWニュース！フルALカムバック＆単独コンサート決定
- 13. 米で乳児4人殺害 手助けした疑い
- 14. 未来すぎる 日本のトイレに興奮
- 15. 災害級の異常気象 世界各地で
- 16. 日本で婚活する韓国人男性が急増
- 17. “ヒョプ様”ことチェ・ジョンヒョプ加入のBLITZWAYエンタ、今度は『チャングム』女優と再契約
- 18. 雷に打たれた釣り竿の衝撃的な姿
- 19. glee女優の生存絶望 遺体回収へ
- 20. 異質なミームとしてひっそりと人気のある「Dick the Birthday Boy」は親友のイタズラ心がきっかけで生まれた
- 1. 楽天 純損益1244億円の赤字
- 2. 換気扇を24時間稼働 月の電気代
- 3. 券売機で1万円 16万円請求の訳
- 4. 大成建設 東洋建設を買収方針へ
- 5. 年金だけ給付金はいくら? 試算
- 6. 資産1億円でFIRE 地獄に転落の訳
- 7. ビザ免除で中国人観光客が急増
- 8. 外国人によるマンション高騰
- 9. 暗号資産 今からでも遅くない?
- 10. 米関税が影響 中小企業に支援へ
- 1. Wi-Fiルーター収納ケース Amazon
- 2. マック注文「混乱ほぼ確実」
- 3. キングジム 新型テプラを発売
- 4. 暗く暗い星 生命が生存できるか
- 5. レンズをセンターに Osmo360
- 6. 車の電子キーに攻撃 専門家指摘
- 7. ネットで気軽にフォトブックの編集注文ができる！「ドリームページ」のレビューアーを30名募集
- 8. ポケモンGO：No.543 フシデ 入手方法・色違いと弱点・対策 (大人のポケモン再入門ガイド)
- 9. REDMAGICのゲーミングタブレット
- 10. 相次いで発表した新製品が好調 ペンタブレット2025年上半期No.1メーカーは？
- 11. LINE既読スルーしてしまう裏事情
- 12. Amazonセール 夏物家電も対象
- 13. 乙一監督のオリジナルホラー『シライサン』不気味な場面写真 その名を知る者を襲う“シライサン”の姿が明らかに［ホラー通信］
- 14. その水冷クーラー、設置位置が間違ってるかも。Palitが正しい向きを伝授
- 15. 3COINS 傘と扇風機一体化の驚き
- 16. OpenAIの発表 グラフに矛盾か
- 17. 眩しさを軽減しつつも視認性は維持するメガネの上からかけるサングラス「AF-OS12D」
- 18. 夏でもチョコが溶けない「保冷ジェル袋」。冷やしタオルも作れちゃう
- 19. 魅惑の「甘噛み」体験できる商品
- 20. ワインの知識はアプリで学べ！最低限のマナーも身に着けろ【iPhoneでチャンス掴め】
- 1. 甲子園 第4試合にSNS「えっ?」
- 2. 甲子園 史上最も遅い時間に終了
- 3. SNS禁止の広陵 批判知らず出場?
- 4. 不祥事に中井監督がコメント
- 5. グラスワンダー死ぬ 多臓器不全?
- 6. 大谷夫妻の「絶対的な味方」証言
- 7. 広陵と「握手拒否」が大論争に
- 8. 横浜の織田に監督「もう代われ」
- 9. サッカー天皇杯 町田が1ー0
- 10. アジア杯 日本はイランに敗戦
- 1. 手のひら返し YOSHIKIに冷めた声
- 2. 氷川きよしの水着姿にSNS騒然
- 3. YOSHIKI ダンダダン劇中歌に困惑
- 4. 永野芽郁 知人が語る「近況」
- 5. 壇蜜 産まないと非国民ってなに?
- 6. もこみち&平山あや 最高のお二人
- 7. 花王のホラーゲーム 8日に配信
- 8. 芸人の実家が歯医者 驚きの過去
- 9. 「中居潔白界隈」ヒートアップ
- 10. 笹崎里菜 意味深発言の真意説明
- 1. インフルエンサーの闇 衝撃不倫
- 2. 心理テスト あなたのぼっち耐性
- 3. しまむら 大人も着やすい花柄服
- 4. ブラジャー要らずのGU服が大活躍
- 5. ワークマンの「楽ちんパンツ」
- 6. 「この女、美人だけど交際したら面倒そうだな…」男の中でNGフラグが立つ女の特徴
- 7. 12星座占い 今日の運勢を診断
- 8. レースでこなれた大人Tシャツ
- 9. 「美人百花」9月号を最後に休刊
- 10. ネイルサロンの非常識なお客様
- 11. 日本靴ブランド 日本初のポップ
- 12. カルディの「一口おやつ」紹介
- 13. パパブブレ 新作カプセルトイ
- 14. 食べて吐いても ヒロインの葛藤
- 15. 夏こそ 気品あるアクセを紹介
- 16. OSAJI×広島東洋カープの限定アイテムが登場！手肌も気分も潤うコラボ♡
- 17. バレンシアガ24年クリスマス、キーリングでカスタムする「ロデオ」バッグや艶めくパンプスなど
- 18. 不倫の体験談を漫画にするうえで大切にしているのは「リアル感」。だけど衝撃的過ぎて描けない内容の方が多い…！【作者に聞く】
- 19. 「혹시 모르니（ホッシ モルニ）」の意味は？備えあれば憂いなし！
- 20. 長く続けられるダイエットのコツ